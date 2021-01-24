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Fenerbahçe, Mesut Özil'i açıkladı

Fenerbahçe, Arsenal’den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil transferini 'Rüya gerçek oldu' başlığı ile duyurdu.


Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 'Rüya gerçek oldu' başlığı ile yapılan duyuruda, Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:


"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı. Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.


Hoş geldin Mesut!."

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