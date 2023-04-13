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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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