Fenerbahçe Nabil Dirar'ı açıkladı

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.