İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe Nabil Dirar'ı açıkladı

Fenerbahçe, Nabil Dirar’ın Belçika ekibi Club Brugge’a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiralandığını açıkladı.


Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.