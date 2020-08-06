Fenerbahçe Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin'in ardından 4. transferini de açıkladı. Kanarya, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Çek savunma oyuncusu Novak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.