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Fenerbahçe önce salonda sonra sahada çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maça hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 4'erli gruplar halinde 2 takım arasında yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertli ekip, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

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