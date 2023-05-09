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Fenerbahçe Opet, final serisinde 2-0 öne geçti

Misli.

com Sultanlar Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal


Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Sinead Jack, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Simge Aköz (L), Aybüke Özel (L), Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek


Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalac, Melissa Vargas, Ana Cristina, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal


Setler: 18-25, 25-23, 16-25, 25-17, 10-15


Süre: 1 saat 59 dakika (26, 29, 23, 23, 18)

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