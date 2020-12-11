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Fenerbahçe, PGE Skra Belchatow'a 3-1 yenildi

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Polonya’nın PGE Skra Belchatow takımına 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra Belchatow takımına 3-1 mağlup oldu. İlk ayak karşılaşmalarında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 2 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.



Salon: Azoty


Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Ricardo Ferreira (Portekiz)


Fenerbahçe: Hoag, Emre, Metin, Hidalgo, Vigrass, Ulaş, Hasan (L) (Caner, İzzet, Ahmet (L), Halil İbrahim, Nwachukwu)


PGE Skra Belchatow: Ebadipour, Bieniek, Filipiak, Katic, Klos, Lomacz, Piechocki (L), (Petkovic, Mitic)


Setler: 18-25, 21-25, 25-23, 21-25


Süre: 109 dakika (23, 27, 26, 33)

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