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Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu

Fenerbahçe, Audi Cup’ta Real Madrid’e 5-3 mağlup olarak turnuvayı 4.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı 4. olarak tamamladı.


Yeni sezon öncesinde Almanya'da Audi Cup'ta dev kulüplerle beraber turnuvada yer alan Fenerbahçe, son maçında Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu. Müsabakada Fenerbahçe adına golleri Rodrigues, Dirar ve Ozan Tufan kaydederken Real Madrid adına 3 gol Benzema, Nacho ve Mariano'dan geldi. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından turnuvayı 4. olarak tamamladı.

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