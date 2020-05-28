İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Riva'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli ekip, 12 Haziran'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. 3'erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.