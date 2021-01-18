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Fenerbahçe: "Röportajların yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir"

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşun röportajları yayınlamadığını, yayınlanmamış olmasının da yayıncı kuruluşun tercihi olduğunu açıkladı.


Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" denildi.


Fenerbahçeli futbolcular, yayıncı kuruluşa verdiği röportajlara 'Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz' ve 'Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık' yazılı tişörtlerle çıktı.

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