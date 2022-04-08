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Fenerbahçe Safiport Euroleague'de finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha'yı 83-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport, finalde Sopron Basket'in rakibi oldu.



Salon: Ülker


Hakemler: Paulo Marques, Amel Dahra, Gatis Salins


USK Praha: Conde 11, Jones 21, Oblak 22, Thomas 12, Vorackova 5, Stankovic 1, Vyoralova 2


Başantrenör: Hejkova Natalia


Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 3, Iagupova 24, McBride 15, Sabally 9, Williams 4, Hartley 10, Alperi Onar, Stokes, Zahui 18


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 28 - 23 (USK Praha lehine)


Devre: 45-38 (USK Praha lehine)


3. periyot: 63- 59 (USK Praha lehine)


5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

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