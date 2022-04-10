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Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.



Salon: Ülker


Hakemler: Paulo Marques, Beniamino Manuel Attard, Gatis Salins


Sopron Basket: Brooks 9, Fegyverneky 12, Hatar 10, January 11, Williams 16, Czukor, Dolson 2, Jovanovic, Aliz Varga


Başantrenör: David Gaspar


Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 11, Iaguvpova 13, McBride 2, Sabally 9, Zahui 12, Hartley 3, Williams 5


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)


Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)


3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)

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