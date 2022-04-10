Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Salon: Ülker
Hakemler: Paulo Marques, Beniamino Manuel Attard, Gatis Salins
Sopron Basket: Brooks 9, Fegyverneky 12, Hatar 10, January 11, Williams 16, Czukor, Dolson 2, Jovanovic, Aliz Varga
Başantrenör: David Gaspar
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 11, Iaguvpova 13, McBride 2, Sabally 9, Zahui 12, Hartley 3, Williams 5
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)
Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)
3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)