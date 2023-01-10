İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.


Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başladı. Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım'a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

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