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Fenerbahçe savunmayı oturtamadı!

Fenerbahçe, bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamadı.

Sarı-lacivertliler sadece 6 maç üst üste savunma dörtlüsünde istikrar yakalayabildi.


Sezon boyunca kadro yapısında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda ligde savunma hattında bir türlü istikrarı yakalayamadı. Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte sıkıntılar çeken sarı-lacivertli takımda, sezon boyunca bu mevkide 3 isim görev aldı. Hasan Ali 17, Dirar 16 ve Deniz Türüç ise 1 maçta sol bekte oynadı. Sağ bek bölgesinde de 3 isim dönüşümlü olarak oynarken bu isimlerden Isla 19, Ozan Tufan 5, Dirar ise 10 mücadelede forma giydi. Özellikle Isla'nın sakatlığı sonrası Kanarya bu bölgede de sezon içinde zor anlar yaşadı.



Dirar sol bek başladı sağ bek tamamladı


Sezon başında sol bek transferi tamamlayamaması ile çok eleştirilen sarı-lacivertlilerde sezon boyunca bu mevkide farklı isimlerin forma giymesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sezon başı Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ilk 7 hafta Dirar forma giydi. Faslı oyuncu 16 maç savunmanın solunda görev alırken, 10 hafta ise sağ bekte görev alarak sezonu tamamladı.



Stoperde tandem sağlanamadı!


Sezona Ersun Yanal ile başlayan ardından takımı Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe'de savunma göbeğinde de sıkıntılar sezon boyunca boy gösterdi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Zanka, Serdar Aziz, Rami, Falette, Gustavo, Ozan, Jailson ve Sadık stoperde görev aldı. Fenerbahçe'de sezon boyunca ise bir türlü stoperde ikili istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe'de stoperde en istikrarlı ikili ise çıktıkları 7'şer maçlarla; Zanka-Jailson ve Serdar-Jailson ikilisi oldu. Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Gustavo 4 ve Ozan Tufan da bir maçta stoperde görev alması dikkatlerden kaçmadı.



Savunmada istikrar sadece 6 maç sürdü


Savunma dörtlüsünde sezon boyunca bir tülü istikrar yakalayamayan Fenerbahçe'de sadece 6 maç aynı isimlerle maça çıkabildi. Sarı-lacivertli ekip, 18 ve 23.haftalarda savunmasında görev verdiği Isla-Jailson-Serdar-Dirar dörtlüsü ile 6 maç üst üste çıktı ve istikrarı sadece bu isimlerle yakalayabildi.



İşte Fenerbahçe'nin 32 hafta boyunca savunma dörtlüsü


1.Hafta Fenerbahçe-Gaziantep FK: 5-0


Isla-Zanka-Jailson-Dirar


2.Hafta Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2


Ozan-Zanka-Jailson-Dirar


3.Hafta Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1


Ozan-Zanka-Jailson-Dirar


4.hafta Alanyaspor-Fenerbahçe : 3-1


Ozan-Zanka-Jailson-Dirar


5.hafta Fenebahçe-Ankaragücü: 2-1


Ozan-Zanka-Rami-Dirar


6.Hafta Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0


Isla-Zanka-Jailson-Dirar


7.hafta Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1


Isla-Zanka-Jailson-Dirar


8.hafta Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2


Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali


9.hafta Fenerbahçe-Konyaspor: 5-1


Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali


10.hafta Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0


Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali


11.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2


Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali


12.hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0


Dirar-Zanka-Serdar-Hasan Ali


13.hafta Göztepe-Fenerbahçe: 2-2


Ozan-Zanka-Serdar-Dirar


14.hafta Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-2


Isla-Sadık-Serdar-Hasan Ali


15.hafta Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1


Isla-Sadık-Serdar-Dirar


16.hafta Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


17.hafta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2


Isla-Jailson-Zanka-Dirar


18.hafta Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


19.hafta Fenerbahçe-Başakşehir: 2-0


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


20.hafta Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


21.hafta Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


22.hafta Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1


Isla-Jailson-Serdar-Dirar


23.hafta Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3


Isla-Jailson-Serdar-Hasan Ali


24.hafta Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2


Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali


25.hafta Fenerbahçe-Denizlispor: 2-2


Isla-Serdar-Gustavo-Hasan Ali


26.hafta Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0


Isla-Jailson-Gustavo-Hasan Ali


27.hafta Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1


Dirar-Serdar-Falette-Deniz


28.hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0


Dirar-Gustavo-Falette-Hasan Ali


29.hafta Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2


Dirar-Serdar-Gustavo-Hasan Ali


30.hafta Fenerbahçe-Göztepe: 2-1


Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali


31.hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1


Dirar-Jailson-Falette-Hasan Ali


32.hafta Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2


Dirar-Ozan-Falette-Hasan Ali


33.hafta Beşiktaş-Fenerbahçe. 2-0


Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali


34.hafta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1


Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali

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