Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, İzel Deniz Pehlivan
Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 11, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Plumx 25, Vaughn 11, Verameyenka 13, Ayşe Cora 11, Özge Yavaş 2, Zandalasini 21, Esra Ural Topuz 3, Tilbe Şenyürek 2, Merve Arı
Başantrenör: Valerie Garnier
Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir, Esra Erden Atacan 6, Mitchellx 34, Mircheva, Akhator 21, Epoupa 14, Egesu Kurtyemez 5, Aleyna Baday, Bahar Yapar
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 29-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 49-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-56 (Fenerbahçe lehine)