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Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef Yarıcı


Fenerbahçe: Iagupova 27, Sabally 14, McBride 12, Tuğçe Canıtez 12, Olcay Çakır Turgut 6, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi Uzun 4, Banu Şimşek, Duygu Özen


Başantrenör: Victor Lapena


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gueye 20, Gizem Başaran 16, Özge Yavaş 13, Derin Yaya 6, Prince 5, Gamze Güzel 2, Meryem Alır 2, İdil Türk, Elif İlkim Kara, Hilal Ertaş


Başantrenör: Ekin Baş


1. Periyot: 21-17 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 46-26 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 66-51 (Fenerbahçe lehine)

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