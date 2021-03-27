Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef Yarıcı
Fenerbahçe: Iagupova 27, Sabally 14, McBride 12, Tuğçe Canıtez 12, Olcay Çakır Turgut 6, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi Uzun 4, Banu Şimşek, Duygu Özen
Başantrenör: Victor Lapena
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gueye 20, Gizem Başaran 16, Özge Yavaş 13, Derin Yaya 6, Prince 5, Gamze Güzel 2, Meryem Alır 2, İdil Türk, Elif İlkim Kara, Hilal Ertaş
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 21-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 66-51 (Fenerbahçe lehine)