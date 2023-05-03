İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti

Misli.

com Sultanlar Ligi Play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği V.Bank'ı, 21-25, 25-13, 25-19 ve 25-16 setlerle 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Recep Karakoç, Ozan Sarıkaya


Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Eda Dündar, Ana Cristina, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Macris Carneiro, Gizem Örge (L)


V.Bank: Gabriela Guimaraes, Paola Egonu, Kara Bajema, Zehra Güneş, Kübra Akman, Chiaka Ogbogu, Nika Daalderop, Aylin Acar (L)


Setler: 21-25, 25-13, 25-19, 25-16


Süre: 101 dakika (24,26,25,26)

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