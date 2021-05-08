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Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Galatasaray’ı 70-57 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Galatasaray'ı 70-57 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Final serisinde üçüncü maç 11 Mayıs Salı günü saat 15.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz


Fenerbahçe Öznur Kablo: Kia Niema Vaughn 4, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 22, Alina Iagupova 22, İrene Stokes 3, Loretta Thomas 6, Sevgi Uzun, Tuğçe Canitez 6


Başantrenör: Victor Lapena


Galatasaray: Sude Yılmaz 2, Pelin Derya Bilgiç 13, Yashey Prints 12, Anete Steinberga 9, Kuanitra Holingsvorth 14, Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Cansu Köksal, Briann Russell 4, Zofia Hruscakova


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 18-14 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 37-22 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 58-35 (Fenerbahçe lehine)

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