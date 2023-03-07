İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Çabukluk çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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