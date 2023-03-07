Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Çabukluk çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.