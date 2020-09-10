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Fenerbahçe sezonun ilk maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye hareket edecek.

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