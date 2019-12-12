İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde tesislerde yaptığı yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Mevlüt Edinç takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlığı geçen Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.