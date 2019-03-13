Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.