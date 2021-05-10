Fenerbahçe, Sivasspor maç saatini beklemeye başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. hafta maçında, yarın Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.