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Fenerbahçe, Sivasspor maç saatini beklemeye başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 41.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. hafta maçında, yarın Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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