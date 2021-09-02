Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yeni transferlerden Diego Rossi de yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni transferlerden Diego Rossi takımla, İrfan Can Kahveci ise sahada özel program dahilinde çalıştı. Mesut Özil, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.