İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında 29 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları sonrasında 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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