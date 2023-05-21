Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda iki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.