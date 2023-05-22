İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.

30'da sahasında DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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