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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.


Bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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