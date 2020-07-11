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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ligin 32.

haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 21.00'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.


Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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