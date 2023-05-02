Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bugün saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a hareket edecek.