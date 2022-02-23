Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da karşılaşacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı maç için kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede; sarı kart cezalısı Miha Zajc ile sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mesut Özil yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha