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Fenerbahçe son dakikada güldü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında, son dakikada Dirar ile bulduğu golle mücadeleden üç puanı aldı.


Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'la deviren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yeni sezonda 2'de 2 yaptı. Crivelli'nin 32. dakikada attığı golle mücadelede geriye düşen Kanarya, soyunma odasına bu skorla gitti. 77. dakikada Vedat ve 90+3'te Dirar'ın golleriyle skoru 2-1 yapan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

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