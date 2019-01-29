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Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı başladı

28 Ocak-1 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı spor okulları organizasyonu arasında yer alan Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

28 Ocak-1 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı spor okulları organizasyonu arasında yer alan Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.


Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 855 öğrenci, 145 teknik ve idari ekip ile toplamda 1000 kişilik kapsamlı bir ekiple Antalya'da konaklayan spor okulları öğrencileri, kampın ilk gününde basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarındaki çeşitli antrenmanların sonrasında Fenerbahçe - Malatyaspor karşılaşmasını hep birlikte izlediler.



Spor okulları kampında HeforShe eğitimi


Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Kampı'nda, tüm ekiplere Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile başlattığı HeForShe “Birlikte Eşitiz” projesi ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' farkındalık eğitimi verildi.


Fenerbahçe ‘Kapsayıcı Spor Kulübü' olma misyonu doğrultusunda verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, farklı eğitimlerle devam edecek. Bu bağlamda kamp dönemi içerisinde Türkiye'nin her bölgesinden gelen değerli antrenörlere ve ekiplere, Asım Baykan önderliğindeki sağlık ekibi ve psikologlarla ‘Çocuk Koruma Programı' başlıklı eğitim hayata geçirilecek.

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