Fenerbahçe Stadı'na tepki parkartı: "Topunuz gidin"

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı. Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.