Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.