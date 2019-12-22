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Fenerbah?e taraftar? b?y?k co?ku ya?ad?

Be?ikta? derbisi ?ncesinde ?lker Stad?’na gelen sar?-lacivertli taraftarlar me?aleler yak?p tezah?ratlarda bulunarak b?y?k co?ku ya?ad?.

Be?ikta? derbisi ?ncesinde ?lker Stad?'na gelen sar?-lacivertli taraftarlar me?aleler yak?p tezah?ratlarda bulunarak b?y?k co?ku ya?ad?.


S?per Lig'in 16. haftas?nda oynanacak olan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisi ?ncesinde trib?nler dolarken, Fenerbah?e taraftar?n?n b?y?k co?ku ya?amas? dikkatlerden ka?mad?. Sar?-lacivertli taraftarlar stada me?aleler yak?p tezah?rat yaparak geldi.

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