Fenerbah?e taraftar? b?y?k co?ku ya?ad?

Be?ikta? derbisi ?ncesinde ?lker Stad?’na gelen sar?-lacivertli taraftarlar me?aleler yak?p tezah?ratlarda bulunarak b?y?k co?ku ya?ad?.
Be?ikta? derbisi ?ncesinde ?lker Stad?'na gelen sar?-lacivertli taraftarlar me?aleler yak?p tezah?ratlarda bulunarak b?y?k co?ku ya?ad?.
S?per Lig'in 16. haftas?nda oynanacak olan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisi ?ncesinde trib?nler dolarken, Fenerbah?e taraftar?n?n b?y?k co?ku ya?amas? dikkatlerden ka?mad?. Sar?-lacivertli taraftarlar stada me?aleler yak?p tezah?rat yaparak geldi.