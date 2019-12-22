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Fenerbah?e taraftar? Samand?ra'da topland?

Fenerbah?e’de Be?ikta? derbisi ?ncesinde sar?-lacivertli taraftarlar Samand?ra Can Bartu Tesisleri’nde topland?.

Fenerbah?e'de Be?ikta? derbisi ?ncesinde sar?-lacivertli taraftarlar Samand?ra Can Bartu Tesisleri'nde topland?. Taraftarlar?n aras?nda bulunan minik Be?ikta? ve Fenerbah?e taraftar? kameralara poz verdi.


S?per Lig'de oynanacak olan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisi ?ncesinde sar?-lacivertli taraftarlar Samand?ra Can Bartu Tesisleri ?n?nde topland?. G?n?n erken saatlerinde tesislere gelen taraftarlar tak?mlar?n? stada u?urlamak i?in beklemeye koyuldu. ?te yandan babas?yla tesislere gelen minik bir Be?ikta? taraftar?n?n Fenerbah?eli taraftarlarla kameralara poz vermesi b?y?k ilgi toplad?.

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