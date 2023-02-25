Fenerbahçe taraftarından anlamlı pankart

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu Okul Açık tribününde sarı-lacivertliler taraftarlar tarafından “Yaşayan gözler umut dolacak, en güzel yarınlar bizim olacak” pankartı açıldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünlerden atkı ve bereler sahaya atıldı.