Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verdi. Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman'ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.