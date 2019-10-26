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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman’a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verdi. Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman'ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.

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