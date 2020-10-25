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Fenerbahçe taraftarından dev pankart

Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.


Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı. Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.

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