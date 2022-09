Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise ‘Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.