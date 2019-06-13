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Fenerbahçe taraftarından Sloukas'a destek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek verdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas'a destek verdi.


Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı unutmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas'a destek tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko'nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas'a tezahüratlarla destek verdi.


Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı.

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