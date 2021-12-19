İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu. Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.

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