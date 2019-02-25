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Fenerbahçe taraftarları Vodafone Park'a geldi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi konuk ekibin taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park’a ulaştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi konuk ekibin taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı stada geldi. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda toplanan sarı-lacivertliler güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra otobüslerle birlikte tezahüratlar eşliğinde Vodafone Park'a geldi.


Taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldıktan sonra stadyuma giriş yaptı.

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