Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford'da forma giyen Tiago Çukur'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden ‘Ailemize hoş geldin Tiago Çukur' başlığıyla yapılan açıklamada “Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur'a ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Tiago Çukur'un transferini duyurmak amacıyla Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.