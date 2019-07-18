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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.


Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla sezon boyunca takımda yer almayan Ciğerci, sezonun son bölümünde U21 ile maçlara çıkmış ve yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası kampında yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu sisteminde sarı-lacivertlilerin Tolga Ciğerci ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Tolga'nın sözleşmesi 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

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