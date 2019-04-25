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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı belirtildi.


Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:



Yarın


20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Suat Arslanboğa



27 Nisan Cumartesi


16.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya


16.00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus


19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



28 Nisan Pazar


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler


16.00 Bursaspor - Akhisarspor: Serkan Çınar


19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler



29 Nisan Pazartesi


20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat


20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

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