Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı belirtildi.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Suat Arslanboğa
27 Nisan Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
28 Nisan Pazar
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor - Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 Nisan Pazartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan