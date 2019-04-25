Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı belirtildi.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor - Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan