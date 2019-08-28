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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus'un yönetecek.


Süper Lig'in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.


Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:



30 Ağustos Cuma


20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük


20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu



31 Ağustos Cumartesi


19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk


21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu


21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa



01 Eylül Pazar


19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır


19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek


21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus


21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

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