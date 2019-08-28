Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus'un yönetecek.
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
01 Eylül Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy