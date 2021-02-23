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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta maçında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Antrenmanda Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci'nin tedavi ve çalışmalarına devam edildi.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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