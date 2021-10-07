İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda milli oyuncular yer almadı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla da antrenman tamamlandı.


Öte yandan sakatlıktan dönen Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

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